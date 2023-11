Tak mieszka Artur z „Rolnik szuka żony 10”. Jego dom to wielka posiadłość! ZDJĘCIA

Artur z „Rolnik szuka żony” 10 nie ukrywa, że naprawdę dużo pracuje, ale dorósł do tego, że chce założyć rodzinę i spełniać się też w innych sferach życia. 29-latek prowadzi razem z rodzicami ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu i wygląda na to, że w programie faktycznie zauroczył się Sarą, a ich relacja ma szanse na kontynuację po programie, co oboje deklarują. Tymczasem zobaczcie, jak mieszka Artur z „Rolnik szuka żony” 10.

Tak mieszka Artur z „Rolnik szuka żony 10”

Kiedy tylko Artur pojawił się w wizytówce 10. edycji „Rolnik szuka żony” stało się jasne, że z pewnością zostanie zasypany listami od kandydatek i tak się stało. Młody rolnik od początku deklarował, że szuka naturalnej dziewczyny, która byłaby zdecydowana przeprowadzić się do niego. Szybko okazało się, że między Sarą i Arturem nawiązała się relacja i rolnik ostatecznie odesłał pozostałe kandydatki, wybierając właśnie 23-latkę, która od początku zauroczyła go swoimi kręconymi włosami. Rolnik nie ukrywa, że bardzo dużo pracuje, a Sara zdaje się z ogromną wyrozumiałością podchodzić do tej sprawy i nie ukrywa, że z czasem byłaby w stanie przenieść się do Artura. Oprócz gospodarstwa Artur prowadzi też własny biznes – usługi rolnicze. Tak wygląda gospodarstwo rolnika. Zobaczcie sami!

Od kilku lat gospodarstwo Artura odnosi sukcesy w powiecie i zdobywa nagrody, a on sam podkreśla, że jest bardzo ambitnym i odważnym mężczyzną. Artur nie boi się wyzwań i jasno precyzuje swoje oczekiwania, a kobieta, której szuka, powinna być gotowa, by przeprowadzić się do niego. Cechy, które są dla niego istotne, to inteligencja, pewność siebie i świadomość swojej wartości.

Artur mieszka w domu wielopokoleniowym razem ze swoją rodziną. W mieszkaniu nie brakuje kolorów i słonecznych barw, które ożywiają wnętrze. W dużym, przestronnym salonie znajduje się długi stół z krzesłami, który zapewne zapełnia się przy okazji świąt czy innych rodzinnych uroczystości. Kandydatki rolnika nie ukrywały, że zostały ciepło przyjęte w jego domu. Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

