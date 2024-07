Hanna Lis jest jedną z gwiazd, które już wkrótce będziemy mogli zobaczyć w programie "Azja Express". Dziennikarka razem z pozostałymi uczestnikami show wróciła już z Azji, gdzie musieli przebyć wyznaczoną trasę bez pieniędzy i bez przewodnika. Reguły gry nie spodobały się niektórym mediom, które pisały, że bogate gwiazdy bawią się udając biednych ludzi. Plotki na temat show skomentowała Hanna Lis. Dziennikarka w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądały kulisy programu.

Wiele portali pisało, że wyjeżdżają ludzie bogaci udawać biednych i że to jest niemoralne itd. Myśmy nikogo w żadnym momencie w tym programie nie udawali. Od początku do końca mówiliśmy ludziom, których prosiliśmy o wsparcie, czyli Wietnamczykom, Laotańczykom, mieszkańcom Kambodży i Tajlandii, że jesteśmy częścią programu telewizyjnego, że startujemy w wyścigu. To nigdy nie wyglądało w ten sposób, że myśmy się przebierali za biedaków i podróżowali żerując na ludzkim współczuciu- zapewniła gwiazda.