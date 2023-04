Adam Badziak był pierwszym mężem Agnieszki Woźniak-Starak. Co dziś robi i jak wygląda? ZDJĘCIA

Agnieszka Woźniak-Starak dziś obchodzi 43 urodziny. Z tej okazji zdradzamy... pięć tajemnic słynnej dziennikarki. Czego nie wiecie o Agnieszce Woźniak-Starak ? 1. Dlaczego nosiła cztery nazwiska? Agnieszka Woźniak-Starak de domo Szulim, primo voto Badziak. Co to oznacza? Agnieszka w mediach debiutowała ze swoim nazwiskiem rodowym jako Szulim. Dopiero gdy wyszła za mąż za Adama Badziaka, motocyklistę wyścigowego, od roku 2008 zaczęła podpisywać się Agnieszka Szulim-Badziak. Kiedy ponownie wyszła za mąż w 2016 roku za Piotr Woźniaka-Staraka - przyjęła jego dwuczłonowe nazwisko. Piotr natomiast pierwszy człon nazwiska odziedziczył po ojcu biologicznym - adwokacie Jerzym Woźniaku, a drugi po swoim ojczymie - przedsiębiorcy Jerzym Staraku. 2. Spotykała się z bardzo przystojnym synem znanego dziennikarza. Agnieszka przez prawie rok spotykała się z synem popularnego i cenionego dziennikarza Jacka Żakowskiego, Maciejem. Para wyglądała razem jak z obrazka i wydawała się bardzo szczęśliwa. Syn Żakowskiego – był wtedy współwłaścicielem dwóch warszawskich restauracji, które szybko stały się bardzo modne. Pracował m.in. w dużej agencji reklamowej, gdzie zajmował się kreowaniem wizerunku nowych marek. 3. Kocha bardzo dziwne buty ! Prezenterka niedawno udzieliła wywiadu w ramach cyklu "Into the leader's mind" i przyznała na przykład, że swoje pierwsze zarobione pieniądze przeznaczyła na zakup butów i wciąż jest fanką modnych stylizacji, a zwłaszcza obuwia. Do ulubionych modeli dziennikarki należą oryginalne botki marki Maison Margiela przypominające krowie racice. Nie będę podporządkowywać się głosom internautów, którzy chcą, żebym je zmieniła. To są moje buty, ja je lubię i mnie się podobają", oświadczyła. 4. Afera z marihuaną Wszystko...