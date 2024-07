Kolejna marka biżuterii trafia na polski rynek. Już wróżymy jej sukces, bo zazwyczaj tak bywa, gdy marka wzbudza "zainteresowanie" gwiazd. 10m2, to niej mowa, w Polsce jest obecna od połowy sierpnia tego roku. Teraz wprowadza do sprzedaży nową, ekskluzywną kolekcję o wymownej nazwie PRECIOUS.

Na prezentacji tej kolekcji pojawiły się m.in Klaudia Kalejcio, Odeta Moro-Figurska, Monika Mrozowska i Beata Sadowska. Wszystkie panie postawiły na casualowy styl. Nam najbardziej podoba się look Klaudii. Biała, pikowana bluza z nadrukiem, to hit. Do tego skórzana spódniczka mini, która jest must havem tego sezonu. Brawo!

Zobaczcie więcej zdjęć z wydarzenia: