Okazuje się, że przyjaźń Kasi Cichopek i Alicji Bachledy-Curuś może być świetną promocją dla nieco zapomnianej gwiazdy. Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, według której kilka lat temu aktorki zostały przyjaciółkami. W związku z tym, że Cichopek i Bachleda-Curuś mają synów w tym samym wieku, oczywiste jest to, że chłopcy również się zakolegowali.

Żeby nikt nie miał wątpliwości, że Adaś Hakiel i Henry Tadeusz są przyjaciółmi, Marcin Hakiel postanowił pochwalić się tym faktem na łamach tabloidu.

- Tak, to prawda nasze dzieci się przyjaźnią. Na razie nie możemy się odwiedzać, bo to trochę za daleko. Ale jak Adaś podrośnie, z pewnością odwiedzimy Alicję w USA- wyznał w „Fakcie” mąż Cichopek.

Rodzice małego Adasia muszą być bardzo dumni, że ich synek ma takiego przyjaciela…

