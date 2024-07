Pokochały, a w zasadzie kochają. W płatkach śniegu i przy dźwiękach skrzypiec Dawid Woliński zaprezentował swoją najnowszą kolekcję, a jego talent znów podziwiała plejada rodzimych gwiazd. Oryginale pomysły, połyskliwe i prześwitujące kreacje czy sukienki z pokaźnymi rozcięciami to tylko niektóre z elementów nowej kolekcji projektanta. Zainspirowany kobiecym i męskim pięknem, Woliński swoje projekty skomentował krótko:



- Specjalny projekt, który wykonałem dla marki Perlage, to sukienka obrazująca, co dzieje się w butelce Perlage - połysk, blask i ogromna lekkość. Drugi projekt, zainspirowany marką Triumph, to prześwity, czyli to, co każda kobieta ma ochotę czasem założyć, aby być bardziej seksi i na ostro.



Gwiazdy nie mogły oprzeć się kolekcji Wolińskiego. Agnieszka Włodarczyk stwierdziła, że zakochała się w sukni z długim rozcięciem i założyłaby ją, ale tylko do... sypialni, natomiast Agnieszka Wagner była pod wrażeniem męskiej części projektów. Podobnie przyznał Marcin Tyszka, którego zafascynował jeden z męskich looków.



Pokaz Dawida Wolińskiego w hali filmowej przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie obejrzeli także m.in. Joanna Przetakiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Aneta Kręglicka, Magda Gessler czy Natalia Lesz. Nas najbardziej zachwyciła piękna, lekka kreacja Julii Kamińskiej wyjęta rodem z czerwonego dywanu w Hollywood, która w zestawieniu z nieskazitelną urodą aktorki może wprowadzić nie jednego mężczyznę w obłęd.

