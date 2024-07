1 z 8

We wczorajszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało emocji. Zwłaszcza, że tancerze zamienili się partnerami i zaprezentowali się z innymi gwiazdami niż do tej pory.

Zobacz: Zaskakujący werdykt w "TzG". Kto pożegnał się z programem?

Jak co tydzień nie zabrakło prawdziwych emocji, a zarówno widzowie jak i jurorzy byli ciekawi jak sprawdzą się konfiguracje na parkiecie. Na szczęście wszyscy dali radę, a jury było zaskoczone poziomem tanecznym uczestników. Z tego względu posypały się same wysokie noty, co uszczęśliwiło gwiazdy i tancerzy.

Jak prezentowali się na parkiecie?