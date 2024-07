1 z 12

Wczoraj w Gdyni rozpoczęły się zdjęcia do nowego sezonu serialu "Rodzinka.pl". Do nadmorskiego kurortu zjechała cała obsada bijącej rekordy popularności produkcji TVP. Zdjęcia potrwają do jutra. Ekipa "Rodzinki.pl" będzie nagrywać odcinek "Wakacje w Gdyni", który w części refunduje miasto Gdynia. Cały odcinek będzie można obejrzeć w TVP2 6 września. Na tarasie muzeum Marynarki Wojennej odbyła się konferencja prasowa z udziałem głównych gwiazd serialu.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak czy Adam Zdrójkowski. Gwiazdy z wielką chęcią opowiadały o współpracy na planie i wspominały o wakacjach w Gdyni. Wspomnienia najbardziej rozczuliły Kożuchowską.

Ten czas kojarzy mi się z odpoczynkiem, relaksem i rozkoszą. Myślę, że podczas nagrywania tego odcinka będzie równie przyjemnie - mówiła dziennikarzom Kożuchowska.

A tak gwiazdy "Rodzinki.pl" wyglądały w letnich stylizacjach: