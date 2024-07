1 z 6

Już po raz trzeci odbyła się największa akcja charytatywna One Day w Polsce. Jeden ogólnopolski dzień dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczych oraz dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Akcję czynnie wspierają największe gwiazdy.

Całość miała swój finał 18 grudnia w warszawskiej restauracji Endorfina Foksal przy ulicy Foksal 2, która była oficjalnym współorganizatorem wraz z Fundacją One Day.

Dzieciaki oprócz prezentów, malowania pierniczków i kącików zabaw wszelakich, miały szansę posłuchać takich wykonawców jak Dawid Kwiatkowski, Ania Karwan czy Krzysztof Skiba, a także nauczyć się grać na ukulele z Julią Pietruchą.

W wigilii wzięło udział 300 dzieci, a kolejne 314 otrzymało paczki świąteczne w swoim placówkach. Paczki przygotowali Natalia Siwiec z mężem, Marcin Gortat, Joanna Opozda i Kamil Kuroczko, Ewa Chodakowska oraz Kamila Szczawińska, która od lat wspiera dzieci, wraz z darczyńcami i elfami Fundacji w sumie powstało 615 paczek.

W spotkaniu finałowym wzięli również udział m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która przywitała dzieci w hotelu Radison Blu Centrum, a na finałowej gali w Endorfinie Foksal pojawili się m.in. Leszek Stanek, Tomasz Iwan, Doda, Grażyna Wolszczak, Agnieszka Kaczorowska, Klaudia Halejcio, Julia Wróblewska, Rafał Maślak, Natalia Siwiec, Misiek Koterski, Kamila Szczawińska, Paulina Krupińska, Natalia Czubaj, Marek Kościkiewicz, Magdalena Modra, Marek Krupski, którzy poprowadzili wigilię, Joanna Opozda, Kamil Kuroczko, Joanna Jarmołowicz, Leszek Stanek, Maria Konarowska, Julia Wróblewska, Tomasz Iwan z Natalią Jakułą, Katarzyna Sawczuk, Paulina Drażba, Jarosław Bieniuk.

Co dzieci znalazły w tym roku pod choinką?

Te młodsze dostały zabawki, ubrania, gadżety technologiczne. Te starsze kursy językowe, zawodowe oraz sprzęty użytku domowego, które pozwolą im się usamodzielnić i zapewnić lepszy start w dorosłość.

W ramach finału tegorocznej edycji #OneDay zaproszone Dzieci przez 2 dni zwiedziły Warszawę, w tym Stadion Piłkarskiej Legii. W Multikinie czekał ich seans mikołajkowy, a na koniec podczas wspólnej Wigilii wymarzone prezenty wręczył im Św. Mikołaj wraz z pomocą zaproszonych Gwiazd.

Najmłodsze mają 3 lata, najstarsze 17. Łączą ich trudne doświadczenia – część mieszka w domach dziecka, część jest pod opieką placówek wychowawczych, część jest z rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

To, co dla zwykłych dzieci jest normą – nowe, ładne ubrania, kolorowe zabawki, zajęcia pozalekcyjne i doszkalające – dla nich jest często nieosiągalne. Inicjatywa One Day powstała z myślą o nich.

Patronem akcji był Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jej pomysłodawca Monika Krzyżanowska z Fundacji One Day. Głównym fundatorem w tym roku została Glad Foundation.

Zorganizowanie akcji możliwe było także dzięki partnerom: Soul Beads Jewelry , salonowi Volkswagena - Rowiński-Wajdemajer, Jarosławowi Leśniczakowi, Noble Health, Tivo, Panattoni.

20 placówek i domów dziecka, które uczestniczą w tegorocznej akcji to miedzy innymi:

Kęty, Oświęcim, Braniewo, Szczytowo, Płońska, Subkowy,Szczytowo, Sanok, Włocławek, Równem, Frombork, Chotomów, Pechery, Łbiska, Radom, Białystok, Chotomów, Rypin, Dom Samotnej Matki Warszawa, Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Warszawa.

