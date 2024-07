1 z 8

Jak wykorzystać „medialny szum” żeby pomóc potrzebującym? Doda znalazła doskonały sposób i zaprojektowała zabawną koszulkę nawiązującej do głośnej w ostatnich tygodniach „burzy tortowej”, z której część dochodu zasili konto fundacji Glad Foundation, wspierającej najbardziej potrzebujące dzieci. Swoją koszulkę Doda zaprezentowała w niedzielę 18 grudnia, podczas Wigilii One Day w restauracji Endorfina Foksal. To już kolejna edycja Wigilii, podczas której Fundacja One Day i polskie gwiazdy spełniają marzenia najmłodszych z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, będących w trudnej sytuacji materialnej.

W tym roku możemy wspomóc akcję, kupując modną i jednocześnie zabawną koszulkę projektu Dody i Adam rysuje - to również doskonały pomysł na prezent dla wszystkich, którym podobnie jak wokalistce nie brak poczucia humoru i dystansu do siebie. Tym projektem Doda udowadnia, że szeroki oddźwięk medialny można wykorzystać, by wesprzeć tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Koszulki oraz kubki możecie kupować już od dziś na http://shop.dodaqueen.com/

Zobacz: Doda o parze prezydenckiej: "To przemili ludzie, bardzo uroczy". Porozmawiali po gali? WIDEO

Bardzo fajna inicjatywa! Podoba wam się?

Zobacz też: Doda wydała oświadczenie ws. kontrowersyjnej sytuacji z prezydentem Dudą! Przeprasza?