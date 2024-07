Ostatnio polskie media żyją jedną informacją - ciąża Małgorzaty Sochy. Czy faktycznie spodziewa się dziecka, a jeśli tak to kiedy? Odpowiedzi na te i inne pytania w końcu udziela magazyn "Flesz", z którego dowiadujemy się, że aktorka jest obecnie w czwartym miesiącu ciąży. To oznacza, że na przełomie lipca - sierpnia na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko. Ale... co dalej z jej karierą? W końcu Socha gra w serialu i teatrze.

- Udowodniła, że jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Reżyserzy na nią poczekają - zdradza "Fleszowi" osoba z branży. Świetnie wstrzeliła się z tą ciążą - wtórują pracownicy serialu "Na Wspólnej".

Grana przez Sochę Zuza w "Na Wspólnej" też będzie mamą. "Flesz" zdradza, że zdjęcia do serialu ruszają 12 lutego, a produkcja obiecała dostosować się do gwiazdy. Scenariusz jest pisany na bieżąco, więc nie będzie problemów z jego zmianą. Podobnie sytuacja wygląda na planie serialu "Przyjaciółki", w którym Małgorzata gra jedną z głównych ról.

- Kończymy zdjęcia do kolejnej serii "Przyjaciółek" i nie przewidujemy żadnych zmian w obsadzie - mówi "Fleszowi" osoba z produkcji.

A co z teatrem? W końcu Socha gra główną rolę w spektaklu "Edukacja Rity" w Teatrze 6. piętro. Okazuje się, że wszyscy którzy chcą zobaczyć Małgorzatę na scenie, mają ostatni czas na to. Jeszcze tylko w lutym Socha zagra w przedstawieniu, później nie zobaczymy jej w spektaklach.

Życie prywatne też pochłania Sochę. Jej mieszkanie w warszawskim Wilanowie jest wciąż nieukończone, na szczęście większość remontu jest już wykonana. Teraz zostaje im tylko jeden dylemat: który kolor wybrać do pokoju dziecka - niebieski czy różowy? Zobacz: W takiej willi mieszka Małgorzata Socha

