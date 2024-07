1 z 9

Aicha i Asteya co prawda nie wygrały "X-Factor", ale dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi zapisały się w pamięci widzów. Teraz duetem zainteresowali się producenci, a efektem współpracy jest singiel "Flower". Do piosenki nagrano klip, który wczoraj miał swoją oficjalną premierę.

W jednym z warszawskich klubów Aicha i Asteya zorganizowały event, na którym zaprezentowały swoje dzieło. Na miejsce przyjechały luksusowym autem, a potem chętnie pozowały do zdjęć. Podobnie zresztą jak zaproszeni goście wspierające ich tego wieczora.

Na ściance pozowali: Joanna Drozdowska z "Wawa non stop", zapomniany zwycięzca "You Can Dance" Rafał Kamiński, aktorki Olga Kalicka i Izabela Zwierzyńska oraz koleżanki z programu - Maja Hyży i Olga Barej.