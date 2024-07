Gwiazdy na planie teledysku "Dotykam wygrywam"

1 z 15

Zbliża się dzień walki z rakiem piersi. Z tej okazji, jak co roku, w akcję włączyło się kilka gwiazd, które będą zachęcać Polki do badań mammograficznych. Wsparciem w promocji szczytnej idei będzie teledysk nagrany specjalnie na 17 października do piosenki pt. "Dotykam wygrywam". Wczoraj nakręcono całość w jednym z warszawskich studiów.

Na planie pojawili się m.in. Kasia Cichopek, Daria Widawska, Artur Chamski i Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Największą uwagę fotoreporterów skupiły na sobie jednak ciężarna Ola Kisio i Magda Modra, dla której było to pierwsze publiczne wyjście od czasu tragicznego wypadku. Przypomnijmy: Modra opowiedziała łamanym głosem o tragicznym wypadku i stanie zdrowia córki