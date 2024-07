Wczoraj w radiowej Trójce odbył się benefis Marka Niedźwiedzkiego. Jeden z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy muzycznych w Polsce tym razem nie zapowiadał piosenek, a krótko opowiedział o pracy w radiu, którą wykonuje już 30 lat. Benefis był przy okazji przypieczętowaniem premiery jego autobiografii "Nie wierzę w życie pozaradiowe".



Niedźwiedzki na wstępie zaznaczył, że pracą w radiu chce zająć się jeszcze co najmniej przez najbliższe 20 lat i przy okazji zaprosił na benefis z okazji 50-lecia pracy. Radiowiec podkreślił, że tym, co najbardziej go pasjonuje w tej profesji są codzienna, zwyczajna praca radiowca oraz dobra muzyka. Na koniec Niedźwiedzki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Polskiego Radia.



W tym wyjątkowym dla Marka Niedźwiedzkiego dniu zjawiło się także wiele gwiazd - śmietanka polskiej sceny muzycznej. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Kayah, Anna Maria Jopek, Stanisław Soyka i Aleksandra Kwaśniewska z partnerem Kubą Badachem. Poniżej galeria zdjęć z tego wydarzenia.



