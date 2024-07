Nie ma bardziej eleganckiego, kobiecego i przede wszystkim seksownego makijażu niż czarna kreska, starannie wytuszowane rzęsy, alabastrowa cera i... czerwone usta!



Gwiazdy wiedzą, że czerwień nigdy nie wychodzi z mody. Dobrze dobrana szminka sprawia, że za jej sprawą odmienia się cały look. Wierna czerwieni była Marylin Monroe, czy Elisabeth Taylor. Dziś bez czerwonej pomadki nie rusza się nigdzie Gwen Stefani, czy Dita Von Teese.

Także polskie gwiazdy pokochały moc czerwieni. Po koralowe odcienie siega Małgosia Socha, Monika Brodka i wiele wiele innych.



Jeśli masz wątpliwości, jaki odcień czerwieni pasuje do Twojego typu urody, koniecznie zajrzyj do nowego numeru Flesza!

