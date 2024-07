1 z 11

Gwen Stefani to nie tylko wokalistka legendarnego już zespołu No Doubt, ale i niekwestionowana ikona mody. Przez ostatnią dekadę gwiazda wypracowała charakterystyczny dla siebie styl, który ma ogromną rzeszę zwolenników w świecie mody. O przemyślanych stylizacjach Gwen nie zapomina nawet w ciąży.

Zobacz: Ciężarna Gwen zabrała na lody całą rodzinę

Ostatnio paparazzi przyłapali piosenkarkę z dwójką synów podczas drogi do kościoła na świąteczną mszę. Gwen wybrała na tę okazję ciekawą czarno-białą kreację, która sprytnie ukrywała spory już ciążowy brzuszek. Dobrała do tego kozaki i nieodłączną już czerwoną szminkę. Wystroiła również swoje pociechy w dwa identyczne zestawy. Wyglądali stosownie do okazji?

Tak Gwen Stefani i jej dzieci prezentowały się w drodze do kościoła: