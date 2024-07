Grzesiek z "Rolnik szuka żony" wyznaje miłość swojej żonie i kibicuje uczestnikom 3. edycji programu prowadzonego przez Martę Manowską. Grzegorz Bardowski tuż przed emisją pierwszego odcinka show o rolnikach zamieścił na Facebooku emocjonalny wpis w którym zachwyca się ciężarną Anią i zapewnia, że każdy sposób na znalezienie miłości jest dobry.

Czekacie na rolnika, zastanawiając się co przyniesie 3 edycja? My już wiemy, że każdy sposób na znalezienie miłości jest dobry! Moje 2 szczęścia (jeszcze) w jednej osobie - zmieniły moje życie nie do poznania. Dalej mam ochotę krzyczeć, jak bardzo kocham :-) To daje mi siłę i kopa do działania. Rodzina to największe szczęście! Mamy wielka nadzieję, że i tym razem ktoś znajdzie swoją miłość życia, nada mu sens. Nie tylko w programie, bo przecież jest nas tu więcej, a wszyscy w tym temacie jesteśmy równi :-) pozdro ekipa z rolnika!- napisał na FB.