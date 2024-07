Grzesiek z "Rolnik szuka żony" z synem na zimowym spacerze. Dumny tata pochwalił się wspólnym zdjęciem z małym Janem, z którym wybrał na spacer po gospodarstwie. Przy okazji uczestnik drugiej edycji reality-show Telewizji Publicznej pochwalił się, jaki wózek kupił swojemu synkowi.

Zobacz: Ile są warte wózki dzieci polskich gwiazd? Niektóre naprawdę sporo... A który jest najładniejszy?

W ostatnim wywiadzie Grzegorz Bardowski przyznał, że przez nadmiar pracy nie może poświęcić zbyt wiele czasu dla swojego synka. Zdradził jednak, że pomimo braku doświadczenia świetnie sobie radzi z codzienną pielęgnacją małego dziecka.

Zobacz także

Zobacz: Jak wybrać pierwszy wózek dla dziecka

Co ciekawe, Grzesiek powiedział, że chciałby żeby w przyszłości syn poszedł w jego ślady i również został rolnikiem - czyżby dlatego już od pierwszych tygodni życia zabiera go na spacery po gospodarstwie? ;)

Dzisiaj sprawdzamy z Janem, czy będzie coś z naszego rzepaku :-) Póki co u nas wszystko pod śniegiem. A jak sytuacja u was? Może to dobry czas na zrobienie testów na przezimowanie- napisał pod zdjęciem Grzesiek.