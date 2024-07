1 z 11

Niedawno lider zespołu Kombii, Grzegorz Skawiński, wrócił na języki wszystkich za sprawą głośnego wywiadu, w którym opowiedział o swoich relacjach i kulisach konfliktu z Agnieszką Chylińską. Padło wiele zaskakujących słów. Przypomnijmy: Skawiński odkrywa nieznaną twarz Chylińskiej. Tego się po Agnieszce nie spodziewaliśmy

Niedawno paparazzi przyłapali muzyka pod jego willą, kiedy to koordynował pracę nad swoim domowym studiem "Maska". Jest to chyba pierwsza okazja, żeby zobaczyć charyzmatycznego gitarzystę bez okularów słonecznych, z którymi nie rozstaje się prawie nigdy, na koncertach czy na salonach. Jesteśmy również pod wielkim wrażeniem jego willi - Skawiński mieszka jak prawdziwy gwiazdor przystało. Nic dziwnego, że stać go na spełnianie wszelkich marzeń, jak np. własne studio.

Zobacz: Wojciech Modest Amaro pokazał w jakich luksusach mieszka