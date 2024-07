Już w najbliższy piątek na antenie telewizji Polsat zobaczymy pierwszy odcinek kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy solidnie trenują i przygotowują swoje układy, aby zaskoczyć jury i widzów. Zobacz: Smutny Wieszczek na treningach z Kaczorowską. Agnieszka mu nie odpuszcza

W nowej edycji także nie zabraknie wrażeń, a energia roznosi uczestników, co mogliśmy podpatrzeć dzisiaj na treningu Grzegorza Łapanowskiego. Jurora Top Chefa dopinguje i trenuje Walerija Żurawlewa, która po raz pierwszy pojawiła się w poprzedniej edycji. Tancerka i szef kuchni doskonale się dogadują, co widać podczas ich wspólnego tańca. Łapanowski postanowił wprowadzić Waleriję również do swojego świata i nauczyć ją gotować, o czym między innymi opowiedzieli w rozmowie z nami:

Staramy się nie jeść za dużo. Byliśmy parę razy na kolacji, Rera była też u mnie w studiu i przez chwilę gotowaliśmy razem. To był strasznie zabawna sytuacja, bo jednak byliśmy przyzwyczajeni, że w naszej relacji to Rera rządzi i ona mi mów: "Pośladki razem, ramiona niżej, klatka wypięta, a brzuch wciągnięty, żebra nie wystają, trzymaj ramę" itd. I nagle mam sytuację totalnie odwrotną, czyli ja uczę mojego nauczyciela. To wszystko było bardzo zabawne i dziwne.

W piątek zobaczymy efekty wspólnych treningów. Trzymamy kciuki.

