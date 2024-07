1 z 14

Grzegorz Krychowiak jest w Polsce na zgrupowaniu kadry. Polacy grają dwa mecze eliminacyjne do MŚ w 2018 w Rosji. Jeden z Danią wygraliśmy 3:2, dziś gramy z Armienią. A co robi Grzegorz Krychowiak między meczami, kiedy nie trenuje? Oczywiście zakupy! Niedawno był na zakupach ze swoim tatą w salonie marki Kazar. Przymierzał i wybierał buty z ich najnowszej kolekcji. Największy fashionista wśród polskich piłkarzy wybrał również kilka par dla swojej dziewczyny Celii. Grzegorz Krychowiak spędził w salonie sporo czasu i finalnie wyszedł z trzema wielkimi torbami pełnymi butów. To musiały być udane zakupy! ;)

