Marta Grycan wie jak biznes zamienić w kolejny biznes. Celebrytka wkrótce otworzy własne bistro w Teatrze Narodowym, poprowadzi program cukierniczy, a w międzyczasie zajmie się projektowaniem własnej kolekcji sukienek. O tym, że moda jest jej pasją mogliśmy przekonać się już kilka razy (zobacz), podczas wydarzeń publicznych, na które Marta ubierała kreacje swojego pomysłu. Teraz o jej talencie przekonają się nasi wschodni sąsiedzi, Rosjanie.

Reklama

Zobacz: Anglicy i Szwedzi zabiorą nam Grycan do siebie?

Jak donosi magazyn "Party", Grycan po zakończeniu nagrywania zdjęć do programu "Bake Off" dla TLC od razu ruszy z przygotowaniami do pokazu mody w Moskwie. To ona będzie główną gwiazdą. Kto wie, może na wybiegu zobaczymy jej córkę Wiktorię, której ogromną pasją jest modeling.

Reklama

Ciekawe czy Grycanka ma szansę zaistnieć w europejskim przemyśle modowym tak jak np. Joanna Przetakiewicz? Zobaczcie kreacje jej projektu: