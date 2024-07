Popularność Marty Grycan rośnie w siłę. Ostatnio nazwisko bizneswoman odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Najważniejsze magazyny śledzą jej poczynania i jak się okazuje, wkrótce czekają nas kolejne rewelacje.

Cukiernia i gotowanie to za mało. Jak donosi magazyn "Flesz" Marta Grycan postanowiła iść z duchem czasu i za sprawą mobilizującego ją tytułu "Najlepiej ubranej Polki" przyznanego na antenie "Dzień Dobry TVN" (czytaj: Oto nowa ikona stylu?), rozpocznie projektowanie ubrań. Głównym celem Grycan jest kolekcja sukien wieczorowych dla pań o pełniejszych kształtach. Jeśli te projekty okażą się sukcesem, Marta pójdzie za ciosem i zaprojektuje także ubrania na co dzień by panie noszące większy rozmiar niż 34 mogły czuć się seksownie i kobieco.

- Marta doskonale wie, czego potrzebują kobiety podobne do niej. Ona ma w sobie taką fantastyczną energię, że na pewno odniesie sukces - mówi w rozmowie z "Fleszem" współpracownica Grycan.

Pierwsze zetknięcie z projektowaniem za Martą. Jej szmaragdowa asymetryczna suknia, w której odebrała nagrodę za "Osobowość roku", wygląda tak:

