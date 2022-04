Steven Seagal obchodził 70. urodziny w Moskwie. Amerykański gwiazdor poparł Rosję

Po tym, jak Władimir Putin podjął decyzję o zaatakowaniu Ukrainy, jego sławni, zagraniczni przyjaciele zaczęli odcinać się od prezydenta Federacji Rosyjskiej. Choć wielu z nich zrobiło to dopiero po regularnych naciskach ze strony mediów, to jednak ostatecznie nawet tacy zwolennicy byłego agenta KGB jak Gerard Depardieu potępili jego działania. Jak się niedawno okazało, są pewne wyjątki. Podczas gdy Rosja stała się krajem, na który spada fala surowych sankcji, Steven Seagal postanowił, że swoje 70. urodziny będzie świętował właśnie w Moskwie. Do mediów trafiło wystąpienie, w którym gwiazda amerykańskiego kina w bardzo ciepłych słowach wypowiada się na temat rosyjskich przyjaciół.

W momencie, w którym znaczna część Europy oraz Stany Zjednoczone odcinają się od Władimira Putina, Steven Seagal wybrał się do ekskluzywnej restauracji w Moskwie, by tam świętować 70. urodziny. Gwiazda amerykańskiego kina akcji wpadła - delikatnie mówiąc - dość kontrowersyjny pomysł. Jeszcze bardziej szokować może towarzystwo, z którym aktor spędził ten dzień. Wśród gości znaleźli się główni rosyjscy propagandyści. Po kawałku urodzinowego tortu przypadło m.in. Władimirowi Sołowjowi oraz redaktor naczelnej kontrolowanej przez państwo sieci informacyjnej RT Margaricie Simonian.

W mediach społecznościowych możemy obejrzeć nagranie, na którym Steven Seagal przemawia do zgromadzonych w moskiewskiej restauracji. Choć aktor uwielbia Federację Rosyjską z Władimirem Putinem na czele, to jeszcze nie nauczył się języka, dlatego jego wystąpienie było tłumaczone przez Władimira Sołowjowa. Amerykańska gwiazda po raz kolejny podkreśliła swoją sympatię do Rosji.

