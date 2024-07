Wczoraj w Teatrze Wielkim w Warszawie rozdane zostały Paszporty „Polityki”. Już od 20 lat jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród kulturalnych w kraju. Wydarzenie było dobrą okazją do tego by osobistości ze świata kultury, jak i show-biznesu, mogły zaprezentować swoje modowe upodobania. Tym razem naszą uwagę przyciągnęła Grażyna Torbicka.

Prezenterka postawiła na klasykę. Elegancki żakiet z modną w tym sezonie baskinką idealnie tworzył spójną całość z ołówkową spódnicą oraz skórzanym pasem. Wszystko prezentowało się bardzo szykownie, a to za sprawą wyrazistego, kobaltowego koloru. Ten królewski odcień niebieskiego już sam w sobie jest transparentny i ekspresyjny. Barwa ta elektryzuje i nie pozwala przejść obojętnie. Dokładnie tak samo, jak nie można przejść obojętnie obok Grażyny Torbickiej. Brawo.

Zgadzacie się z naszą oceną? Zagłosujcie w naszym sondażu.

A tak prezentowały się pozostałe gwiazdy na rozdaniu Paszposrtów Polityki: