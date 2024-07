Grażyna Szapołowska to prawdziwa legenda polskiego kina, więc zapewne wprost proporcjonalnie do popularności rosło jej zamiłowanie do życia w luksusie. Aktorka w towarzystwie męża pojawiła się wczoraj na koncercie BWM Jazz Club w wytwornej stylizacji, w której pierwsze skrzypce grało prawdzie futro, które może być warte nawet ok. 12 tysięcy złotych!

Szapołowska miała na sobie ciepły płaszcz z norek oraz skórzane buty wykończone futerkiem z królików. Ten look z pewnością nie spodoba się obrońcom praw zwierząt.

Jesteśmy ciekawi, czy gwiazda wybierając kreację na wieczór, choć chwilę pomyślała o tym, że futro z norek jest zazwyczaj zdzierane na żywo dla lepszej jakości, tylko po to by jego "nosicielka" przez kilka minut mogła błyszczeć w blasku fleszy.