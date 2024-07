Grażyna Błęcka-Kolska założyła fundację "Fabryka Sensu", w której razem ze swoją przyjaciółką Lucyną Schumacher-Gebhard będą wspierać utalentowaną młodzież i dzieci. Błęcka-Kolska chce upamiętnić w ten sposób swoją zmarła córkę Zuzannę Kolską, która zginęła w wypadku samochodowym w lipcu 2014 roku we Wrocławiu. Kiedy rozdane zostaną pierwsze stypendia imienia Zuzanny Jagody Kolskiej? Zapytaliśmy przyjaciółkę i współzałożycielkę "Fabryki sensu".

Zrobiliśmy w ramach działalności fundacji wystawę fotograficzną "reKonstrukcja" z fotografiami Zuzanny Kolskiej. Na razie była wystawiana w trzech miastach - Świdnicy, we Wrocławiu i w Łodzi.

Chcemy też ufundować nagrodę i stypendium imienia Zuzy Jagody Kolskiej, mamy nadzieję, że będzie to już w tym roku. W 2017 planujemy serię eventów. Chcemy otworzyć też siedzibę Fabryki Sensu, która na razie jest we Wrocławiu, też w Warszawie na ul. Flory 1. Tam odbędzie się cykl spotkań poświęconych sztuce. Naszym celem jest wspieranie utalentowanych młodych ludzi i dzieci, ale na razie nie mamy jeszcze na to środków. Chcemy najpierw powołać komisję artystów, którzy będą rozpatrywać wnioski. Myślę, że na dobre ruszymy od kwietnia - mówi Party.pl Lucyna Schumacher-Gebhard, która jest współzałożycielką fundacji.