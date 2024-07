Grażyna Błęcka-Kolska założyła fundację "Fabryka Sensu". Aktorka wraz ze swoją przyjaciółką Lucyną Schumacher-Gebhard będą wspierać zdolną młodzież - poinformował "Fakt". Grażyna Błęcka-Kolska tym samym postanowiła upamiętnić swoją tragicznie zmarła córkę Zuzannę Kolską, która zginęła w wypadku samochodowym w lipcu 2014 roku we Wrocławiu. Aktorka kierowała pojazdem, który wpadł w poślizg i wylądował na poboczu. Życie straciła 23-letnia córka gwiazdy. Grażyna Błęcka-Kolska powoli wraca do życia po tym tragicznym wydarzeniu. Fundacja to pierwszy krok.

Dopiero zaczynamy, chcemy działać na wielu polach, zdobywamy fundusze, a jednym z pomysłów jest ufundowanie stypendium imienia Zuzanny Jagody Kolskiej dla młodych, utalentowanych ludzi - zdradziła na łamach "Faktu" Lucyna Schumacher-Gebhard.

Grażyna Błęcka-Kolska zamierza również wrócić do grania.

Grażyna jest już gotowa, by wrócić do pracy zawodowej. Szukamy dla niej ciekawych propozycji, nowych wyzwań. Myślę, że za dwa-trzy miesiące znów stanie na planie filmowym", mówi magazynowi „Dobry Tydzień" osoba z agencji aktorskiej „Gudejko".

Myślicie, że już wkrótce zobaczymy ją w jakimś serialu?

