Gosia Andrzejewicz próbuje ponownie powrócić do show-biznesu. Piosenkarka cały czas pracuje nad swoją nową płytą, którą planuje wydać także poza granicami Polski. Pierwsze efekty pracy mogliśmy usłyszeć jakiś czas temu, kiedy to Andrzejewicz pochwaliła się współpracą z dawną gwiazdą muzyki dance Dr Albanem, o czym poinformowaliśmy jako pierwsi. A niedawno w sieci zadebiutował teledysk do najnowszego singla Gosi „Choose to believe”. Tym razem również jest on efektem współpracy z zagraniczną gwiazdą.

W klipie Andrzejewicz partneruje młody raper NatStar, który wygrał zorganizowany przez piosenkarkę konkurs dla raperów. Amerykanin ma na koncie duety z największymi gwiazdami, m.in. Beyonce i Keri Hilson! Na swoim profilu w serwisie społecznościowym piosenkarka tak skomentowała swoje ostatnie nagranie:

- Uwielbiam piosenki z przekazem, które wnoszą coś dobrego, a moim zdaniem "Choose to believe" motywuje do walki o marzenia! Pamiętajcie nigdy nie wolno się poddawać i walczcie do końca o swoje marzenia.

Co sądzicie o nowym klipie Gosi Andrzejewicz? Motywuje was do walki o realizację marzeń?