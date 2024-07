Torebki GOSHICO są nieodłącznym elementem każdej stylizacji Basi Kurdej-Szatan. Aktorka pokochała tę założoną przez dwie siostry - Agnieszkę Kotlonek - Wójcik i Małgo Kotlonek-Horoch - markę. Małgo projektuje wzory torebek, a Agnieszka odpowiada za ich produkcję. GOSHICO ma własny zespół produkcyjny, rozbudowywaną sieć sprzedaży, nagrody w Polsce i zagranicą. Siostry podbiły serca klientek, bo torebki GOSHICO są wykonane ręcznie z niezwykłą dbałością o każdy detal, a każda kolekcja zaskakuje oryginalnością. Torebki GOSHICO nadają się na każdą okazję - w bogatej ofercie marki napewno znajdziesz coś dla siebie!

Basia Kurdej-Szatan z torebką GOSHINO

Basia Kurdej-Szatan nosi tę torbę GOSHICO na co dzień. Mieszczą się w niej wszystkie potrzebne rzeczy. Świetnie komponuje się z małą czarną torebką GOSHICO na pasku:

Ta dwukolorowa torebka GOSHICO jest idealna na imprezy! Świetnie komponowała się z czarną sukienką aktorki:

Torebki GOSHICO są nieodłącznym elementem każdej stylizacji Basi. Czarną torebkę z haftem można nosić na dwa sposoby: z paskiem i bez, jako kopertówkę. Hafty są wpisane w dna marki GOSHICO, która już 8 lat temu wymyśliła torebkę filcową z haftem! Te projekty błyskawicznie znalazły nasladowców na polskim rynku modowym. W tym sezonie dodatki w stylu etno są bardzo modne!

Fioletowa skórzana kopertówka GOSHICO pasuje do eleganckich stylizacji i do tych mniej zobowiązujących. Ten model błyskawicznie zdobył serca gwiazd i blogerek. Wersja z metalicznej skóry groszkowej, to idealny dodatek do pastelowej stylizacji.

Nie znamy drugiej polskiej autorskiej marki, która miałaby tak duży wybór torebek. Projektantka Małgo Kotlonek-Horoch w każdym miesiącu wypuszcza kilka nowości:

„Projektowanie torebek to moja pasja. Torebkę traktuję jak bizuterię, uzupełnienie stylizacji. Każda z nas potrzebuje innej do teatru, na zakupy, siłownię, spotkanie biznesowe czy wakacje. Nie jest możliwe żeby jedna torba spełniała wszystkie funkcje. Dlatego w naszej ofercie znajdują się zarówno shopperki, sportowe kuferki, jak i eleganckie skórzane torebki".

Torebki GOSHICO są chętnie noszone przez gwiazdy m.in.: Magdalenę Schejbal, Magdalenę Róźczkę, Dorotę Gardias, Darię Widawską, Halinę Młynkową, Annę Dereszowską, Klaudię Halejcio, Grażynę Wolszczak, Weronikę Rosati, Maffashion oraz inne blogerki.

Zajrzyjcie na stronie www.goshico.com - znajdziecie tam ponad 270 projektow!

Już w listopadzie w ofercie marki znajdą się świece, kalendarze i porcelanowe, eleganckie kubki.