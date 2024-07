Wszyscy fani "Top Model" mają powody do radości, ponieważ już za kilka tygodni program znowu pojawi się na antenie. Jury oczywiście nie ulegnie zmianie, ale jak zawsze w każdym odcinku pojawi się gość specjalny.

Kilka dni temu pisaliśmy, że w show pojawi się piękna Marcelina Zawadzka, która będzie pomagała uczestnikom. To jednak nie wszystko! W nowej edycji pojawią się jeszcze dwie inne panie, które będą ułatwiały modelom i modelkom wykonywanie zadań. Okazuje się, że na wizji zobaczymy Pauliną Młynarską i Magdę Steczkowską. Obie panie niewiele mają wspólnego z modelinegiem, ale za to z odpowiednią prezentacją swojej osoby jak najbardziej, a to przecież jest też bardzo ważne w zawodzie modela.

Zaskoczeni?

