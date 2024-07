Edyta Górniak zawsze marzyła o międzynarodowej karierze i z czasem jej plany w tej materii nie uległy zmianie. Kolejnym krokiem artystki zbliżającym ją do sukcesu za granicą było nagranie duetu z popularnym Mattem Duskiem. Przypomnijmy: Tak brzmi światowy singiel Górniak i Duska

Wszystko wskazuje na to, że była to świetna decyzja, bo jak donosi Na Żywo, Edyta zarobiła na tej współpracy już 200 tysięcy złotych! Utwór "All The Way" w wykonaniu Górniak i Duska znajdzie się na nowej płycie Kanadyjczyka, więc wszyscy liczą, że piękny głos polskiej wokalistki usłyszą fani na całym świecie.

Duet docenili również Polacy - singiel zdobył szczyt listy przebojów internetowego oddziału sklepu EMPIK, gdzie okupuje pierwszą pozycję w kategorii Najchętniej Pobierane MP3. Gratulujemy!

Myślicie, że duet z Mattem pozwoli zaistnieć Edycie na arenie międzynarodowej?

