Konflikt Edyty Górniak z Robertem Kozyrą na dobre rozpoczął się kilka tygodni temu, kiedy to Kozyra skrytykował twórczość i zachowanie artystki. Górniak ma za to żal do dziennikarza, dlatego kiedy „Super Express” zapytał ją, co myśli o programie „X-Factor” , gwiazda wyliczyła… same zalety jego odwiecznego rywala.

- Brakuje w tym programie Kuby Wojewódzkiego. On w swoich ripostach, swoim poczuciu humoru i spostrzegawczości jest niedościgniony. Szczególnie jeśli chodzi o krytykę przed kamerą. Kamera zdemaskowała wielu ludzi w różnych programach. Wszyscy byliśmy tego świadkami. Kamera obnaża. Można udawać do pewnego momentu, ale prawda ma inne korzenie i inną siłę przekazu niż kłamstwo. Jeśli nie ma się właściwych korzeni, to zawsze coś w końcu się przechyli- twierdzi Górniak.

Artystka doskonale wiedziała, że Kozyra i Wojewódzki nie pałają do siebie miłością, więc sprytnie wykorzystała ten fakt i opowiedziała się po stronie Wojewódzkiego.

Zgadzacie się z opinią Edyty Górniak?

