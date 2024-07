Na koncert Ani Rusowicz organizowanym przez markę hp przyszły Sylwia Gliwa, Agnieszka Szulim, Marta Wierzbicka i Dorota Wróblewska. Tym razem panie postawiły na ciemne kolory z przewagą czerni i szarości.

Sylwia Gliwa i Marta Wierzbicka pokazały się w czarych sukienkach o długości nad kolano. Pierwsza ubrała się od stóp do głów w tym kolorze, a druga skontrastowała swoją stylizację czerwonymi gumowymi sztybletami. My jednak wolimy stylowy black total look w wykonaniu Gliwy.

Agnieszka Szulim ubrała się w skórzane spodnie i błyszczącą kurtkę, a całość zwieńczyła wełnianym szalem. Nam szczególnie spodobały się jej rockowe naćwiekowane botki. Więcej gwiazd zobaczycie w naszej galerii.

Tak gwiazdy prezentowały się na imprezie hp: