Gienek Loska, który kilka miesięcy temu wygrał pierwszą edycję „X-Factor” nagrał płytę! Muzyk, który z przeciwieństwie do młodszego kolegi, Michała Szpaka- zniknął z życia publicznego i rozpoczął przygotowania do krążka.

- Z jednej strony to lekcja klasycznego rock’n’rolla, wywiedzionego hen od Allman Brothers i Zeppelinów, a z drugiej wierność własnym korzeniom, pojawiające się motywy ludowe z połączeniem wschodniej śpiewności w głosie Gienka, która przywodzi na myśl niezapomniane, rockowe lata Czesława Niemena- czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym.

Zwycięzca muzycznego programu zamierza teraz zająć się promocją nowego krążka. Loska razem z zespołem wyruszają więc w trasę koncertową po całej Polsce.

Płyta „Hazardzista” zespołu Gienek Loska Band w sklepach już od 21 listopada. Kupicie?

