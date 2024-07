Po tragicznej śmierci męża Justyna Kowalczyk pozostaje aktywna w internecie, a Instagram stał się swego rodzaju pamiętnikiem, w którym biegaczka narciarska dzieli się przemyśleniami i wspomnieniami. Tym razem na profilu Justyny Kowalczyk pojawiło się poruszające zdjęcie jej synka, Hugona. Opis, który zamieściła porusza jeszcze bardziej.

Od tragicznej śmierci Kacpra Tekielego, męża Justyny Kowalczyk, minął niecały miesiąc, a jego pogrzeb odbył się pod koniec maja. Fani, którzy zastanawiają się, jak narciarka biegowa radzi sobie w okresie żałoby, odpowiedź mogą znależć na jej koncie na Instagramie, gdzie wdowa po Kacprze Tekielim publikuje treści, które tworzą swego rodzaju pamiętnik. Ostatnio Justyna Kowalczyk podzieliła się zdjęciem autorstwa zmarłego męża, a teraz opublikowała kolejny kadr.

Justyna Kowalczyk opublikowała zdjęcie z zaskakującej scenerii - na fotografii widać synka Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekielego, który... wspina się na skały w stolicy Grecji, Atenach. Zdjęcie, które obrazuje synka Kacpra Tekielego, który idzie w ślady taty, jego mama podpisała wymownym zdaniem.

Zdjęcie opublikowane przez Justynę Kowalczyk nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście mowy, jaką żona zmarłego alpinisty wygłosiła na jego pogrzebie. Biegaczka narciarska mówiła wówczas, że chciałaby razem z synem celebrować życie i odkrywać świat, tak, jak robił to Kacper Tekieli.

- Na pewno Go nie zawiodę. Zrobię wszystko, by wychować Hugotka na tak wspaniałego człowieka, jakim był Kacper. Żeby nasz chlopczyk dał komuś tyle szczęścia, ile dostałam ja (...) złapiemy z Hugotkiem łopatki i to lawinisko odgruzujemy. Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty. Będziemy na każdą minutę zachłanni, jak On - mówiła Justyna Kowalczyk na pogrzebie ukochanego męża.