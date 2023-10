Kacper Tekieli zginął w Alpach 17 maja, a 30 maja na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku o 14:30 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe męża Justyny Kowalczyk. Żona zmarłego wygłosiła poruszające przemówienie. Poznajcie szczegóły.

Po śmierci Kacpra Tekielego, jego żona, Justyna Kowalczyk przekazała szczegóły pogrzebu męża. Uroczystości o charakterze świeckim, zaplanowane na 30 maja, rozpoczęły się o 14:30 na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku.

Szczegóły ceremonii relacjonował na bieżąco "Super Express". Jak podaje dziennik, żona zmarłego zjawiła się na miejscu pogrzebu już na godzinę przed jego rozpoczęciem, a niedługo później na miejsce zaczęli przybywać też żałobnicy. Ponieważ ceremonia odbyła się w obrządku świeckim, została podzielona na dwie części: laudację i kondukt pogrzebowy.

Żona Kacpra Tekielego, Justyna Kowalczyk, zwróciła się do przybyłych i w poruszającym przemówieniu wspomniała zmarłego męża.

- Nie będę mówić do Kacpra. Będę mówić do was. Mimo śmierci nie mam wrażenia, że czegoś się od niego nie dowiedziałam - cytuje przemówienie Justyny Kowalczyk "Super Express".