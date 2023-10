Justyna Kowalczyk przeżywa trudny czas po śmierci męża Kacpra Tekieli, ale radzi sobie z nim podróżując razem z synkiem, tak jak do niedawna robili to we trójkę. Multimedalistka olimpijska nie ukrywa, że aktywność sportowa pomaga jej radzić sobie z emocjami i niedawno wyznała wprost: "Wypocić wszystkie złe emocje...".. Teraz Justyna Kowalczyk zaskoczyła wpisem dotyczącym Dnia Wdowy, który w tym roku przypadł na ten sam dzień, kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Taty oraz Dzień Olimpijski.

Justyna Kowalczyk zaskakuje komentarzem w związku z Dniem Wdowy!

Justyna Kowalczyk w maju straciła ukochanego męża. 17 maja Kacper Tekiel zginął w Alpach, kiedy schodził ze szczytu Jungfrau. Alpinista miał zaledwie 38 lat. Na koniec maja odbył się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk, a biegaczka narciarska zapewniła, że razem z synkiem będą żyć tak jak nauczył ich Kacper Tekieli i teraz wspólnie zdobywają kolejne szczyty. Multimedalistka olimpijska po stracie męża nie zniknęła z mediów społecznościowych, ale od czasu do czasu publikuje nowe wpisy. Z okazji 23 czerwca, który jest Dniem Olimpijskim przypomniała swoje zdjęcia z medalami, ale to nie wszystko!

Okazuje się, że 23 czerwca to również Międzynarodowy Dzień Wdowy. Tego faktu nie pominęła biegaczka i napisała:

Okazuje się, że wczoraj był również #dzienwdowy Nowy powód do świętowania...????

Wygląda na to, że Justyna Kowalczyk, która stara się być silna dla synka, pozwoliła sobie na odrobinę dystansu i w dość zaskakujących słowach skomentowała Dzień Wdowy. Biegaczka narciarska nigdy nie ukrywała, że jej mąż był jej drugą połówką i bratnią duszą, dlatego teraz w okresie żałoby mocno wzięła sobie do serca jego słowa i nie zamierza zamykać się w domu, ale zwiedza świat i pokazuje go synkowi, zaszczepiając w małym Hugo miłość do gór.

