Z okazji dnia dziecka Justyna Kowalczyk na swoim InstaStories opublikowała wzruszające nagranie z synkiem. Dwa dni po pogrzebie męża, Kacpra Tekielego, sportsmkenka wybrała się z chłopcem w góry. W trakcie wycieczki rowerowej nagrała oszałamiające widoki, na chwilę skierowała także obiektyw na Hugo. Całość uzupełniła wyjątkowa piosenka.

30 maja w Gdańsku odbył się pogrzeb Kacpra Tekielego, wspinacza, który zginął tragicznie podczas wyprawy w szwajcarskich Alpach. Podczas uroczystości głos zabrała jego żona, Justyna Kowalczyk. W swoim wzruszającym przemówieniu wybitna sportsmenka opowiadała m.in. o miłości Kacpra do gór:

Byłam żoną najwspanialszego człowieka na świecie, który był ALPINISTĄ. Choć sama gór się boję (trójkowe trudności to granica mojego komfortu), to starałam się Go ze wszystkich sił wspierać. Na tym moim zdaniem polega miłość. A On nie byłby taki fantastyczny, gdyby nie góry... - tłumaczyła Kowalczyk. Całą przemowę pogrzebową Justyny znajdziecie tutaj.