W maju br. Justyna Kowalczyk straciła męża. Kacper Tekieli zginął w Szwajcarii w trakcie wyprawy górskiej. Doświadczony alpinista nie przeżył zejścia lawiny w okolicach Rottalsattel. Ciało sportowca zostało znalezione 18 maja w godzinach porannych. Po śmierci ukochanego, a także ojca dziecka Justyny Kowalczyk, polska biegaczka narciarska regularnie wspomina zmarłego wspinacza. Teraz podzieliła się szczególnym nagraniem.

Justyna Kowalczyk wspomina zmarłego męża w dniu jego urodzin

W listopadzie minęło pół roku od śmierci męża Justyny Kowalczyk. Mistrzyni i multimedalistka olimpijska z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie Kacpra Tekielego. Gdyby nie tragedia, do której doszło w Szwajcarii, 23 listopada biegaczka narciarska świętowałaby 39. urodziny ukochanego alpinisty. Justyna Kowalczyk pokazała archiwalne nagranie.

Dzisiaj 39 lat skończyłby najlepszy człowiek, jakiego poznałam — napisała Justyna Kowalczyk na Instastories.

Film powstał podczas wspólnej wędrówki na najwyższy szczyt górski Rumunii, czyli Moldoveanu. Możemy zobaczyć uśmiechniętego, machającego do kamery Kacpra Tekielego. Justyna Kowalczyk przyznała, że to dzięki mężowi zakochała się we wspinaczce górskiej.

Po śmierci ukochanego czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich nadal przemierza górskie szlaki. Zdarza się też, że zabiera ze sobą synka. Gwiazda żartuje, że choć mały Hugo ma dopiero dwa latka, już bije od niego pasja do gór.

Niedawno też Justyna Kowalczyk opowiedziała o życiu samotnej matki. Biegaczka narciarska i alpinista zostali rodzicami we wrześniu 2021 roku — niemal równo rok po ślubie.

