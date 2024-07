Ostatnio gwiazdy pokazują jak wyglądają ich garderoby. Nie mogły sobie tego odpuścić najsłynniejsze celebrytki na świecie, czyli Kim i Khloe Kardashian. Zawartość tej drugiej jest imponująca, a co ciekawe panuje w niej idealny porządek. Zobacz: Khloe Kardashian pochwaliła się ogromną garderobą. Zawartością przebiła nawet Kim

Modzie tej uległa także Ewa Farna, która zamieściła na Facebooku wymowne zdjęcie. Artystka pochwaliła się zawartością swojej szafy, która była ogromnym zaskoczeniem dla fanów.

Jeśli spodziewaliście się setek par butów i sukienek, możecie o tym zapomnieć, ponieważ garderoba wokalistki jest (przynajmniej na zdjęciu)... pusta. Jak się jednak okazuje, wszystko za sprawą porządków, które Farna postanowiła wreszcie zrobić. Wyjaśniła też, że z pewnością kilka rzeczy zostawi sobie na przyszłość, ale resztę odda na cele charytatywne:

Ostatnio modne jest pokazywac swoja garderobe... To ja tez chce byc IN! Gruntowne porzadkie sklaniaja mnie do wyrzucenia niektorch ubran, nie lubie jednak wyrzucac rzeczy, ktore dobrze sluza. Oddaje wiec, tym ktorzy nie moga sobie na takie ubrania pozwolic. Charytatywnie dzialac jest wazne, a zapomina sie o tym zwlaszcza, kiedy wylaczaja sie kamery:-). Pomóc za pomoca wystepu, wypozyczenia nazwiska czy wsparcia finansowego-ok, ale TO, mozemy zrobic wszyscy! Wystarczy przekazac czasami np zwykla koszule, ktora juz Cie nie kreci albo sie w niej nie miescisz;-D. Sa ludzie albo organizacje, ktore to docenia a wiesz co i gdzie przeznaczasz! Konkretna pomoc, pieniadze czasami po drodze gdzies sie "gubia", albo nie mamy kontrole dokad wedruja... Niestety sie z tym spotkalam.