Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z córką. Fani: "Pięknie obie wyglądacie"

Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z córeczką. Piosenkarka odkąd została mamą po raz pierwszy zdecydowanie rzadziej udziela się w social mediach. Fani rozumieją jej pragnienie prywatności, dlatego doceniają każdą okazję, kiedy Ewa Farna dzieli się rodzinnymi zdjęciami oraz tym, co u niej się zmieniło. Teraz zaskoczyła internautów zdjęciem z córką i napisała, wyjaśniła, dlaczego tak długo nic nie publikowała. Jej słowa poruszyły fanów. Zobaczcie dlaczego.

Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z córeczką. Tak wygląda mała Ella

Ewa Farna jest mamą trzyletniego Artura i pięciomiesięcznej Elli. Chociaż maksymalnie poświęca się macierzyństwu, znalazła również czas na to, by godzić bycie mamą z karierą zawodową. Ewa Farna zdecydowała, że skończy urlop macierzyński zaledwie trzy miesiące po narodzinach córki, ponieważ to właśnie wtedy odbyły się jej pierwsze koncerty w Czechach jak i w Polsce. Ewa Farna chociaż publikuje w sieci zdjęcia rodzinne, to robi to zdecydowanie rzadko. Internauci uwielbiają jej podejście do życia i to, jak opowiada o byciu mamą, bez lukrowania rzeczywistości. Jakiś czas temu Ewa Farna przyznała, że "sukcesem jest, kiedy umyje włosy", a jej wyznanie doceniły wszystkie kobiety, które mierzą się z trudami macierzyństwa, szczególnie czując się przytłoczone idealnym światem prezentowanym na Instagramie.

Ewa Farna właśnie opublikowała nowe zdjęcie z pięciomiesięczną córeczką i zwróciła uwagę internautów na swoją rzadką obecność w mediach społecznościowych. Miała jednak poruszające wytłumaczenie:

Jestem tutaj w “souszalach” może teraz trochę mniej obecna, ale jestem dokładnie tam, gdzie mam być - napisała, publikując zdjęcie, na którym tuli ukochaną córeczkę.

Zobacz także: Ewa Farna wspomina swoją dawną figurę: "Jeszcze piersi były na swoim miejscu"

Internauci wsparli Ewę Farną dobrym słowem. W pogoni za bogactwem i codziennym wyścigu o to, kto ma więcej, prezentowanym na Instagramie, wspaniale jest zobaczyć rodzinne wartości, właśnie takie o których dziś napisała piosenkarka i kochająca mama:

- Wszystko ma swój czas 🥰... a w sobotę czas będzie na ogromne szaleństwo na koncercie w Warszawie i to jest piękne, że da się to wszystko pogodzić! 🔥❤️🤟

- Oj taaaak! - odpowiedziała Ewa Farna.

- Najpiękniejszy czas ❤️

- Każdy to rozumie 😘 piękne widoki 😍

- Pięknie obie wyglądacie 😍😍😍. Souszale poczekają, są ważniejsze sprawy 😊.

Zgadzacie się z internautami?

Zobacz także: "Party kocha, Patry Szlocha" Ewa Farna gwiazdą kolejnego odcinka!

Instagram @ewa_farna93