Na platformie Player.pl jest już dostępny 11. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani, którzy już zdążyli go obejrzeć nie ukrywają, że są w potężnym szoku. Ze zwiastuna kolejnych odcinków show wynika bowiem, że bardzo prawdopodobne jest... rozstanie Magdy i Krzysztofa w finale programu! Taki obrót spraw byłby naprawdę ogromnym zaskoczeniem, bowiem do tej pory właśnie ta para była w oczach widzów faworytami do szczęśliwego zakończenia ich udziału w programie. Sprawdźcie szczegóły.

UWAGA - Artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Magda i Krzysztof rozstali się w finale programu?!

W jedenastym odcinku 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który jest już dostępny na platformie Player.pl możemy zobaczyć, że w relacji Magdy i Krzysztofa rzeczywiście pojawił się kryzys. W szczególności po Krzysztofie dało się zauważyć, że naszły go pewne wątpliwości.

Im bliżej decyzji, tym mam więcej głupich myśli - przyznał wprost Krzysztof.

A wszystko zaczęło się od wiadomości Magdy, którą Krzysztof źle odebrał.

Była dzisiaj między nami taka rozmowa dotycząca tego, że ja się bardziej przed kamerami już czuję aktorem. To jak mu to napisałam, to chyba był taki dość zestresowany, podenerwowany tym wszystkim, co się wokół dzieje i odebrał to źle. W sensie odebrał to tak, że jestem aktorem wobec niego - powiedziała przed kamerami Magda.

Ja się staram pewnych rzeczy nie zauważać w zachowaniu swoim i Magdy. Robię to tak, że zwalam to na otoczkę. Kamery, program i tak dalej, a czasami tak przychodzi, że może to jednak nie otoczka, że może coś jest w nas - dodał z kolei Krzysztof.

Niestety, atmosfera pomiędzy parą nie poprawiała się, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej gęstniała.

Ten dzień może nie należał do najtrudniejszych dni, ale należał do takich dni, który dał taki malutki znak zapytania - powiedziała Magda.

Jestem w sytuacji zawieszenia. Najtrudniejszy etap będzie po decyzji, chociaż myślałem do tej pory, że ona będzie prosta - dodał z kolei Krzysztof

Choć pod koniec mogliśmy w końcu zobaczyć szczere uśmiechy na twarzach pary, to jednak to, co pojawiło się w zwiastunie finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia 9", mocno zaniepokoiło widzów.

W zwiastunie widzimy bowiem finałowe rozmowy par z ekspertkami "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W pewnym momencie Krzysztof mówi wprost:

Nie jesteśmy razem. Nam się nie udało

Jakby tego było mało, w zwiastunie widać również, jak Magda nagle wychodzi ze spotkania, a Krzysztof podchodząc do okna, ociera łzy. Fani programu są w ogromnym szoku.

Serio? Myślałam że Krzysztof i Magda będą razem, Kornelia i Marek też, a na Kingę i Marcina nie liczyłam, ale jak zobaczyłam zapowiedź odcinków, to aż mnie zatkało. Taka fajna para. Może to specjalnie zrobione dla napięcia

Ale emocje przed finałem. Zapowiedź szok! Niemal wszyscy obstawiali za pewniaków Magdę i Krzyśka, a tu jedno wielkie :O

Obejrzany kolejny odcinek na Player, jestem w szoku. Para, której byłam pewna, nie są razem. Przynajmniej taka jest zapowiedź finału - piszą zaniepokojeni fani.

Część fanów jednak ma nadzieje, że Krzysztof i Magda, znani ze swojego poczucia humoru, po prostu wkręcili ekspertki.

Myślę, że tak wkręcali znając ich poczucie humoru

Krzysiu i Magda pewnie się śmiali z czegoś i dlatego był pokazany, że płacze ze śmiechu. Nie wierzę, że się rozeszli. - dodają pozostali.

A Wy, co myślicie o całej sytuacji?

