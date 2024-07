Rihanna imprezuje w Londynie w iście gangsterskim stylu. Jej stylizacje inspirowane rapem lat 80. to połączenie kultowych elementów tj. czarne leginsy, czy trampki Converse. Artystka ma na sobie ubrania i biżuterię wartą ponad 3,5 tysiąca złotych. dowiedzcie się, jakie marki są tyle warte.

Rihanna postawiła na czarny t-shirt Trapstar Corporate Thuggin Tee, za ok. 127 złotych. Do tego założyła czarne leginsy Davida Lernera za ok. 183 złote oraz sztampowe trampki Converse model „Chuck Taylor High Top Sneakers”, za ok. 239 złotych. Gwiazda pamiętała również o dodatkach. Na palcach ma m.in. pierścień Me & Zena I See You Hexagon Eye Ring, za ok. 86 złotych oraz obrączkę „Love Ring” z białego złota i diamencików projektu Sydney Evan za ok. 2970 złotych.

Podoba się wam ten look?

