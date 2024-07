1 z 8

Od jakiegoś czasu wszyscy zadają sobie jedno pytanie: czy najsłynniejszy piłkarz świata Cristiano Ronaldo jest gejem? W gorącej dyskusji na boisku jeden z piłkarzy wyzwał go od "pedałów" i Ronaldo mu przytaknął. Do tego wizerunek i sposób zachowania Cristiano Ronaldo sprawiają, że plotek i przypuszczeń na temat jego życia orientacji seksualnej jest coraz więcej. W książce „Cristiano Ronaldo. Biografia”, która właśnie trafiła (23 listopada) do księgarń w całej Polsce, Guillem Balagué analizuje również prywatną sferę życia piłkarza. Czego dowiemy się z książki? Mamy dla Was fragmenty!

Jest w nich mowa o były dziewczynach piłkarza, mamie, relacjach z synem Ronaldo, a także plotkach na temat tego, kto może być matką chłopca.

W naszej galerii przeczytasz ciekawe fragmenty książki o Cristiano Ronaldo pochodzące z książki Guillema Balagué „Cristiano Ronaldo. Biografia” wydanego nakładem Wydawnictwa SQN.

Fragment biografii Cristiano Ronaldo

Kilkoro jego przyjaciół twierdzi, że przez długi czas Cristiano przedstawiał swoje dziewczyny matce do akceptacji. Wydaje się, że Dolores była przeszkodą nie do przejścia dla kilku kandydatek. Jeśli wierzyć portugalskiej prasie, matka piłkarza wolałaby, aby jej syn umawiał się z Portugalką. Jak ujmuje to Katia, siostra Cristiano: „Moja mama jest bardzo opiekuńcza”. Dolores trzeba było przypomnieć, że jej zbliżający się do trzydziestki syn jest już wystarczająco dorosły, by samodzielnie podejmować decyzje.

Wiemy również, że Ronaldo jest koneserem kobiecego piękna. Sergio Fernández, dziennikarz „Marki”, wspomina: „To normalny gość. Pewnego dnia siedzimy sobie i pijemy kawę z Ricardo Carvalho, gdy nagle obok przechodzi piękna kobieta. Wtedy Ronaldo nas szturcha i mówi: »Patrzcie na nią« i tak dalej. Carvalho się nie obejrzał, co Cristiano skomentował krótko: »On jest taki sam jak Kaká«”. Obaj ci piłkarze słyną z religijności.

