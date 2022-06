Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na luksusowym jachcie. DUŻO ZDJĘĆ paparazzi

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w towarzystwie piątki dzieci i najbliższych znajomych postanowili spędzić miniony weekend na luksusowym jachcie na Ibizie. Nie zabrakło nurkowania, morza szampana, kąpieli słonecznych, a nawet... pokazu mody we Francji. Zobaczcie tylko te zdjęcia!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na luksusowym jachcie

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez należą do jednych z najgorętszych par show-biznesu. I choć zakochani mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami zawodowymi, wyjątkowo atrakcyjną aparycją i milionami na koncie, niedawno przeżywali jedną z największych tragedii w swoim życiu. W Wielkanocny Poniedziałek Cristiano Ronaldo poinformował, że jego synek nie żyje. Georgina Rodriguez była w bliźniaczej ciąży, niestety poród przeżyło tylko jedno z dziecko. Po tym jak Georgina Rodriguez wróciła z córką do domu, para stara się robić wszystko by dla swoich pociech jak najszybciej wrócić do normalności. Zaledwie miesiąc temu Georgina Rodriguez zachwyciła na festiwalu w Cannes poporodową sylwetką, prezentując się w lśniącej, dopasowanej, długiej sukni z głębokim wycięciem na udzie. Teraz młoda mama wraz partnerem, dziećmi oraz przyjaciółmi została przyłapana przez paparazzi na bajkowym urlopie na Ibizie.

Korzystając z upalnych dni Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez postanowili miniony weekend spędzić na luksusowym jachcie na wodach Morza Śródziemnego.

GSLV/G3 Online/East News

Na najnowszych zdjęciach paparazzi możemy zobaczyć modelkę w klasycznym, głęboko wyciętym, czarnym bikini, w którym eksponuje figurę swoją sylwetkę. Aż trudno uwierzyć, że niedawno po raz kolejny została mamą!

GSLV/G3 Online/East News

Georgina Rodriguez zachwyca nie tylko piękną opalenizną, ale też naturalnością. Na jej najnowszych zdjęciach próżno szukać makijażu, a rozwiane włosy, tylko dodają celebrytce dziewczęcego uroku.

GSLV/G3 Online/East News

Na zdjęciach z imponującego, wartego ponad 5 milionów funtów jachtu, który para wynajęła na swoją wycieczkę wokół wybrzeża Ibizy, możemy podziwiać również skąpaną w słońcu muskulaturę Cristiano Ronalno. Ale widok!

GSLV/G3 Online/East News

Później zakochani skorzystali z dobrodziejstw nocnego życia Ibizy, wybierając się na szaloną imprezę w jednej z modnych restauracji. Zaraz po powrocie z Ibizy Georgina Rodriguez pojawiła się jako gość na pokazie mody Jacquemus, który miał miejsce w niewielkiej odległości od urokliwego francuskiego Arles. Modelka podkreśliła figurę czarną, elegancką sukienką, do której dobrała biżuterię z białego złota. Klasa!

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News Laurent VU/SIPA/SIPA/East News