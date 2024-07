Cristiano Ronaldo i Georginę Rodriguez czekają pierwsze święta w powiększonym gronie. Piłkarz i jego ukochana w kwietniu br. powitali na świecie córeczkę, Bellę Esmeraldę. Niestety brat bliźniak dziewczynki zmarł w szpitalu, co wstrząsnęło nie tylko rodzicami ale również ich fanami na całym świecie. Ronaldo zrobił przerwę od gry w piłkę. Później wrócił, jednak wiele mówi się na temat depresji sportowca. Przed końcem roku Georgina Rodriguez udzieliła obszernego wywiadu na łamach magazynu "Elle". Celebrytka powiedziała, w jakim nastroju wejdzie w 2023 rok i jak odcisnęła się na niej tragedia.

Georgina Rodriguez opowiada o stracie synka i komentuje plotki na temat jej konfliktu z siostrą oraz rodziną Cristiano Ronaldo

W rozmowie z magazynem "Elle" Georgina Rodriguez przyznała, że przez tragedię, która dotknęła ją i Cristiano Ronaldo, był to bez wątpienia najgorszy rok w jej życiu. Celebrytka zdradziła, że długo wyczekiwany moment szczęścia przyniósł wiele smutku, który już zawsze będzie jej towarzyszył. Dodała, że obecnie skupia się przede wszystkim na dzieciach i chce poświęcić im jak najwięcej uwagi.

Ten rok był najtrudniejszy w moim życiu. Najszczęśliwszy moment stał się najsmutniejszym i zostanie z nami na całe życie. Moje dzieci są dla mnie najważniejszym, co mam. Każdy krok, który stawiam, jest przez nie naznaczony. Jestem matką wszechobecną w ich rozwoju. Czasami słyszę, że aż za bardzo, ale nie chcę niczego przegapić — powiedziała w wywiadzie dla "Elle".

W najnowszym wydaniu "Elle" Georgina Rodriguez ujawniła, że mimo tragedii czuje się szczęśliwa. Jest wdzięczna za to, że ma dużą i kochającą się rodzinę. Dobre relacje z bliskimi traktuje jako największy sukces.

Czuję się szczęśliwym człowiekiem. Mam piękną, pełną miłości rodzinę, mężczyznę, który mnie kocha, matkę, która nauczyła mnie wszystkiego, co wiem, siostrę, która była moją największą powiernicą, i przyjaciół, którzy są dla mnie jak rodzina. I to jest dla mnie sukces — wyjaśniła.

Odniosła się także do krzywdzących doniesień na jej temat, które co jakiś pojawiają się w mediach. Najczęściej dotyczą konfliktu celebrytki z rodziną Cristiano Ronaldo oraz napiętych stosunków ze swoimi krewnymi. Mówiło się, że Georgina Rodriguez nie chce pomóc bezdomnej siostrze. Partnerka piłkarza zaznaczyła, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.

Niedawno rodzina Cristiano Ronaldo znów przeżyła stresujące chwile. Do szpitala trafiła mała Bella Esmeralda. Georgina Rodriguez opiekowała się córeczką w szpitalu i podkreśliła, że nie chce mieszać się w konflikty, ponieważ zdrowie dziecka jest dla niej priorytetem.

Jeśli dziś poszukasz mojego imienia w Google, okaże się, że kłócę się z rodziną Cristiano, że mam siostrę, która prosi mnie o pieniądze. Moje życie jest o wiele prostsze niż to wszystko: nie lubię konfliktów, nigdy z nikim się nie kłócę, ale najgorsze jest to, że wszystkie te informacje to kłamstwo. Wszystko, czego chcę, to być z moją małą dziewczynką w szpitalu — wytłumaczyła.

Cały wywiad z gwiazdą znalazł się w hiszpańskim wydaniu magazynu "Elle". Poza tym wygląda też na to, że ukochana Cristiano Ronaldo ma dobre kontakty z żoną Roberta Lewandowskiego. Ostatnio Georgina Rodriguez dostała prezent od Anny Lewandowskiej. Wspólna sesja — to byłoby coś!

