Cristiano Ronaldo stracił syna. Co z bliźniaczką, która przeżyła poród?

Cristiano Ronaldo bierze ślub? Jak poinformował portugalski dziennik "Correio da Manha" piłkarz Realu Madryt chce poślubić Georginę Rodriguez, swoją nową dziewczynę! Przyjaciele Cristiano twierdzą, że ślub ma się odbyć latem 2018 roku. Cristiano Ronaldo się żeni? Dlaczego akurat wtedy? To najlepszy termin, bo Cristiano będzie już po mistrzostwach świata w Rosji. Według gazety para otrzymała nawet błogosławieństwo od matki Cristiano, Marii Dolores, dlatego przygotowania do uroczystości już się rozpoczęły! Wybranką Cristiano Ronaldo jest Georgina Rodriguez, 21-letnia hiszpańska modelka. Spotykają się od końca 2016 roku, więc można powiedzieć, że nie mają długiego stażu, ale do ślubu będą mieli jeszcze czas, żeby lepiej się poznać. Przypominamy, że Ronaldo po raz pierwszy pochwalił się piękną dziewczyną na gali FIFA, gdzie pozował z nią synem oraz mamą! Myślicie, że do ślubu dojdzie czy Cristiano Ronaldo jeszcze z 5 razy zmieni zdanie? Zobacz także: Ronaldo PO RAZ PIERWSZY publicznie z nową partnerką! Jak wygląda Georgina Rodriguez? ZDJĘCIA Cristiano Ronaldo i jego "narzeczona" Georgina Rodriguez na gali Fifa. Cristiano Ronaldo z synem i Georginą. Cristiano Ronaldo z dziewczyną, synem i mamą na gali Fifa 9 stycznia 2017. if (typeof shoplovin_render === "function") shoplovin_render()