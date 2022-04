Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie z córką. Fani nie kryją wzruszenia!

Cristiano Ronaldo jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, a każdy jest fan doskonale wie, że piłka nie jest jego jedynym priorytetem w życiu. Cristiano Ronaldo jest bowiem wyjątkowo rodzinnym facetem - ma już czworo dzieci, wśród których troje urodziły mu dwie surogatki - 9-letniego Cristiano Jr i 2-letnie bliźnięta Mateo i Evę. Czwarte dziecko, córeczkę Alanę Martinę Dos Santos Rodriguez, piłkarz powitał na świecie ze swoją partnerką Georginą Rodriguer w 2017 roku. Teraz natomiast wszystko wskazuje na to, że para... spodziewa się kolejnego dziecka! Szykujesz się na narodziny dziecka i jesteś w trakcie kompletowania wyprawki? Wykorzystaj dostępny w Emag kod promocyjny i kup elektroniczną nianię. Partnerka Cristiano Ronaldo jest w ciąży? Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zjawili się razem na ceremonii wręczenia piłkarzowi nagrody Marca Leyenda w Madrycie. Jest to wyróżnienie, które otrzymują najwybitniejsi sportowcy od hiszpańskiej gazety. Gdy jednak para pojawiła się na uroczystości, Cristiano Ronaldo nie był główną gwiazdą wydarzenia, bo oczy wszystkich były skierowane na jego ukochaną i jej brzuszek! Georgina Rodriguez miała na sobie obcisłą minisukienkę, która podkreślała jej figurę i uwydatniała okrągły brzuszek. Nie wiadomo jednak, czy ukochana piłkarza faktycznie spodziewa się kolejnego dziecka. Być może to tylko niefortunna poza i marszczenia na sukience tak podkreśliły kształty partnerki piłkarza. Na razie para nie ogłosiła oficjalnie ciąży i nie odniosła się do medialnych spekulacji. A wy jak myślicie? Cristiano Ronaldo po raz kolejny będzie ojcem? Piłkarz ponoć marzy, by mieć siedmioro dzieci. Być może więc właśnie realizuje ten plan! Brzuszek Georginy zwrócił uwagę wszystkich! ...