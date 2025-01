Krzysztof "Jankes" Jankowski jest jednym z lepiej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy oraz prezenterów radiowych. Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie odważnie zaczął wkraczać do mediów, odnosząc coraz więcej sukcesów. Tych nie brakowało również na polu osobistym, bowiem od dawna jest szczęśliwie zakochany. Co więcej, właśnie doczekał się drugiej pociechy!

Krzysztof Jankowski należy do tego grona znanych twarzy, które choć pozostają aktywne w mediach społecznościowych, niechętnie dzielą się nazbyt prywatnymi sprawami. Tak więc, mimo iż ukochana Katarzyna Borkowska i synek Jakub co jakiś czas pojawiają się na jego profilu, radiowiec nie wdaje się w zbyt osobiste szczegóły i ukrywa wizerunek pociechy.

Mimo to nie zapomina, by podzielić się z odbiorcami, których zgromadził już 140 tysięcy, najważniejszymi momentami. Teraz dumnie ogłosił na Instagramie, że został tatą po raz drugi! Pokazał urocze zdjęcie ze szpitala, trzymając na rękach nowonarodzonego synka Jasia, i obwieścił, że jest najszczęśliwszym człowiekiem. Pierwsze słowa wpisu poświęcił również swojej ukochanej.